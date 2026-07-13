ينظم المجلس الأعلى للثقافة، في الخامسة من مساء غد الثلاثاء 14 يوليو، حلقة نقاشية بعنوان «الجوائز الأدبية.. حافز على الإبداع أم إعادة تشكيل للذائقة الأدبية؟»، وذلك بقاعة الفنون، ضمن أنشطة لجنة السرد الروائي والقصصي.

يدير الحلقة الدكتور محمد إبراهيم طه، ويشارك فيها نخبة من الكتاب والنقاد والباحثين، هم: الدكتور يسري عبد الله، والكاتبة منى الشيمي، والروائي محمود عبد الوهاب، والدكتورة غادة العبسي، والكاتب علي قطب، والناقد صبحي موسى، والدكتور سامي سليمان، والكاتبة دعاء جمال.

وتناقش الندوة أحد أبرز الأسئلة المطروحة على الساحة الثقافية في السنوات الأخيرة، وهو مدى تأثير الجوائز الأدبية في حركة الإبداع، وما إذا كانت تمثل حافزًا يدفع الكتّاب إلى تطوير تجاربهم، أم أنها تسهم في إعادة تشكيل الذائقة الأدبية، وتوجيه اختيارات القراء والناشرين، والتأثير في طبيعة النصوص التي يسعى المبدعون إلى تقديمها.

كما تتناول الحلقة دور الجوائز في اكتشاف الأصوات الأدبية الجديدة، ومدى انعكاسها على حركة النشر والترجمة، إلى جانب مناقشة تأثيرها في المشهد النقدي، وما إذا كانت القيمة الفنية للعمل الأدبي تظل المعيار الحاكم، أم أن معايير الجوائز باتت تؤثر في مسار الكتابة والإنتاج الأدبي.