فتح باب التقدم لجائزة سعاد الصباح في مجالات الإبداع العلمي والفكري والأدبي لعام 2027

أعلنت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع فتح باب التقدم لجوائزها السنوية لعام 2027 في مجالي الإبداع العلمي والإبداع الفكري والأدبي، للشباب من مختلف أنحاء الوطن العربي، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 3000 دولار، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 30 سبتمبر 2027.

وتشمل جائزة الشيخ عبدالله المبارك الصباح للإبداع العلمي أربعة موضوعات هي: «تكنولوجيا التعليم.. مستقبلها وضروراتها»، و«غزة.. حكاية شعب وأرض»، و«ثانوية الشويخ.. الحكاية منذ البداية»، و«مستقبل الطاقة المتجددة».

كما تضم جائزة الدكتورة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي مسابقات في الشعر، والقصة القصيرة، والمجلات الثقافية الكويتية، إلى جانب موضوعات بحثية تشمل «الدبلوماسية الناعمة: تاريخها وأثرها»، و«القضايا الاجتماعية في المسرح الكويتي»، و«التوظيف والأثر».

واشترطت الدار ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا في 30 سبتمبر 2027، وأن يكون العمل المقدم غير منشور، ولم يسبق له الفوز في أي مسابقة أخرى، وألا يكون من إنتاج أو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مع إرفاق صورة الهوية أو جواز السفر، وبيانات التواصل، ويفضل وجود ترشيح من جهة ثقافية أو تربوية معتمدة، علمًا بأن باب المشاركة مفتوح لجميع أبناء الوطن العربي، ولا يحق للفائزين السابقين بإحدى جوائز الدار التقدم مرة أخرى.

وأوضحت الدار أن الأعمال ستخضع لتحكيم لجان متخصصة تضم نخبة من أصحاب الخبرة والكفاءة، مع الالتزام بمعايير الجودة والإبداع، فيما يحصل الفائزون على جوائز مادية ومعنوية، إلى جانب طباعة الأعمال الفائزة ضمن إصدارات دار سعاد الصباح.

ودعت إدارة جائزة سعاد الصباح الراغبين في المشاركة إلى إرسال أعمالهم بصيغتي Word وPDF عبر البريد الإلكتروني: souadalsabah@yahoo.com، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2027، مع استيفاء جميع الشروط والبيانات المطلوبة.