وفد من الكونجرس يجرى مباحثات مع مسئولين فلسطينيين في رام الله

أجرى وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء مباحثات سياسية مع مسئولين فلسطينيين في ظل تأزم العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل.

واجتمع الوفد الذي ضم 35 عضوا برئاسة كيفن مكارثي رئيس الأقلية الجمهورية في الكونجرس مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مدينة رام الله.

وأكد عريقات للوفد بحسب بيان صدر عن مكتبه أن طريق السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وقبل ذلك اجتمع الوفد الأمريكي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي اتهم الإدارة الأمريكية باتخاذ "خطوات أحادية متطرفة أدت إلى قتل المسار التفاوضي والسياسي، خاصة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

وقال اشتية إن "الإدارة الأمريكية بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، وقامت بتشجيع الاستيطان" الإسرائيلي.

وأضاف أن "أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف، وأهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال".

ودعا اشتية إلى علاقات أمريكية فلسطينية مستقلة عن إسرائيل، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس "الأكثر إيمانا بعملية السلام، ونحن لا نتهرب من السلام، ولن نقبل بأي حل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة".

وجاءت زيارة الوفد الأمريكي إلى رام الله بعد يوم من تحذير الرئاسة الفلسطينية من أي قرار أمريكي يؤيد ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية.

وأوقفت السلطة الفلسطينية الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.