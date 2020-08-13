السودان: ارتفاع مناسيب النيل عند محطات القياس الرئيسية

توقعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، ارتفاع مناسيب النيل عند محطات القياس الرئيسية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن مدينة ودمدني سجلت اليوم الخميس 20.20 متر ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 20.43 متر بزيادة 23 سم، بينما سجلت محطة الخرطوم اليوم الخميس 16.98 متر ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 17.10 متر والسبت 17.14 متر.

وتابعت: "وكذلك محطة شندي سجلت اليوم 17.62 متر ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 17.77 متر ويوم السبت 17.78 متر، ومحطة عطبرة سجلت اليوم 16.07 متر، ويتوقع أن تسجل غدا 16.9 متر ويوم السبت 16.12 متر، ومحطة دنقلا سجلت اليوم 15.24 متر ويتوقع أن تسجل غدا الجمعة 15.20 متر ويوم السبت 15.20 متر".

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم خاصة بولايات الخرطوم التي تشهد (ارتفاعا ملحوظا) ونهر النيل والشمالية.