مقاتلات إسرائيلية تشارك في تدريبات رمزية بألمانيا لإحياء ذكرى هجوم المركز الأولمبي

من المنتظر أن تشارك مقاتلات إسرائيلية في تدريبات عسكرية في ألمانيا الأسبوع المقبل، وذلك لأول مرة في حدث تذكاري رمزي.



وأعلن سلاح الجو الألماني في برلين اليوم الخميس: "ستحلق تشكيلات ألمانية إسرائيلية في الثامن عشر من أغسطس الجاري فوق مطار فروستنفلدبروك، وذلك لإحياء ذكرى الهجوم على المركز الأولمبي 1972".



وأضاف سلاح الجو:" وستمر رحلة العودة بمنطقة داخاو، وفي أعقاب ذلك سيضع الوفد الألماني الإسرائيلي باقة من الزهور على النصب التذكاري للهولوكوست في المنطقة، وسيحيي ذكرى ضحايا المحرقة والاستبداد النازي".



ومن المنتظر أن تصل المقاتلات الإسرائيلية إلى ألمانيا يوم الاثنين المقبل. وتأتي هذه الخطوة بناء على دعوة من رئيس أركان سلاح الجو الألماني إينجو جيرهارتس، خلال زيارة قام بها لإسرائيل.



كان سلاح الجو الألماني شارك في تدريبات في إسرائيل، وستشارك المقاتلات الإسرائيلية هذه المرة في تدريب " بلو وينجز 2020" لمدة أسبوعين تقريبا.



وقال جيرهارتس اليوم:" بعد جرائم المحرقة ضد الإنسانية، ثمة علامة مؤثرة في صداقتنا الحالية: أن نحلق لأول مرة في تاريخنا جنبا إلى جنب مع سلاح الجو الإسرائيلي".



وأضاف: "الفصل الأكثر سوادا في التاريخ الألماني يعد بالنسبة لنا اليوم تكليفا لنكافح معاداة السامية بكل حزم".



كان أكثر من 200 ألف شخص من أنحاء مختلفة في أوروبا محتجزين في معسكر داخاو النازي خارج ميونخ إبان الحرب العالمية الثانية، وقد لقي نحو 41 ألف و500 شخص حتفهم هناك وفقا للموقع الخاص بالنصب التذكاري في داخاو.