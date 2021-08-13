صلاح على رأس أولويات ليفربول بعد تجديد عقد فان دايك

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى تأمين نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم الريدز، بعقود طويلة الأمد بعد تحصين نجم دفاعه فيرجيل فان دايك بعقد يمتد حتى 2025.

وكشف الحساب الرسمي لـ«« Anfield Watch على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استمرار ليفربول في سياسته المتمثلة في تأمين نجومه الذين لعبوا دورًا أساسيًا في تحقيق النجاح والبطولات.

مشيرًا إلى أن العبأ الأكبر على عاتق ليفربول الفترة المقبلة يتمثل في تمديد عقود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الذين يتبقى على انتهاء تعاقدهم عامين مع الريدز.

وكان ليفربول قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، تجديد عقد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاعات الريدز بعقد طويل الأمد لمدة 3 سنوات ونصف يبقيه داخل آنفيلد حتى 2025.