أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، عدم السماح بالإساءة، أو استهداف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقائه رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، وأعضاء في هيئة رئاسة المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية، لبحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العليمي تماسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.