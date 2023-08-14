يونيسف: وصول 13 طنا من اللقاحات إلى اليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساء اليوم الأحد، وصول 13 طنا من اللقاحات، لتحصين 1.3 مليون طفل من مرض الحصبة.

وأفادت المنظمة عبر حسابها على منصة إكس، بأنه "وصلت أكثر من 13 طنًا من اللقاحات، بما في ذلك لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية وفيتامين أ عبر مطار عدن الدولي جنوبي اليمن".

وذكرت المنظمة أنه "سيتم استخدام لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية لتحصين أكثر من 1.3 مليون طفل تحت سن 5 سنوات خلال حملة التحصين القادمة في اليمن".

يشار إلى أن مرض الحصبة أودى بحياة 259 طفلا يمنيا في الستة أشهر الأولى من العام 2023، فضلا عن رصد آلاف الإصابات، وفق تقارير أممية.