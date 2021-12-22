وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم تعزيز التعاون مع أستراليا ونيوزيلندا

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تعزيز التعاون مع استراليا ونيوزيلندا في ضوء تزايد العدوانية من جانب الحكومة الصينية.

وقبل إقلاعها إلى منطقة المحيط الهادئ في رحلة تستغرق أسبوعا وتشمل أستراليا ونيوزيلندا وفيجي، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الأحد: "ربما نقع من الناحية الجغرافية على الطرف الآخر من الكرة الأرضية، غير أن قيمنا المشتركة ونظرتنا المشتركة للعالم تربطنا على أوثق ما يكون الارتباط".

وأضافت بيربوك، أنها عازمة على استغلال زيارتها لمنطقة المحيط الهادئ "لتوثيق أواصر التعاون التي تربطنا مع شركائنا في القيم في كل أنحاء الكرة الأرضية".

وتابعت بيربوك أنه على الرغم من أن المسافة التي تفصل ألمانيا عن منطقة المحيط الهادئ تزيد عن 16 ألف كيلومتر "فإن بمقدورنا أن نعتمد على بعضنا البعض وكأننا جيران متلاصقون وأن نتعمل من بعضنا البعض كأصدقاء حميمين وأن ندعم بعضنا البعض كشركاء استراتيجيين".

وقالت إن من الممكن ملاحظة هذا الأمر في مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين، التي تأخذ موقفا هجوميا متزايدا، والتعاون في مجال الأمن السيبراني، والحد من التبعيات الاستراتيجية من خلال زيادة تعميق العلاقات التجارية.

كانت الحكومة الألمانية قد اتهمت في وثيقتها الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع الصين، بكين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض القانون الدولي والسعي لفرض هيمنة إقليمية من خلال انتهاج سياسة خارجية عدوانية بشكل متزايد، وبالتجسس السيبراني على برلين.

يُذكر أن بيربوك تعتزم المشاركة في العاصمة الاسترالية كانبرا بعد غد الثلاثاء في مراسم لإعادة أصول ثقافية إلى ممثلين عن أحد الشعوب الأصلية في استراليا وهو شعب كورنا، وستقام المراسم في معهد دراسات السكان الأصليين، وهذه الأصول عبارة عن أربع قطع من متحف جراسي في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وكان تم تقديم طلب إرجاع بخصوص هذه القطع وهي سيف خشبي ورمح وشبكة صيد وهراوة.

وستجري بيربوك محادثات مع نظيرتها الاسترالية بيني وونج في سيدني يوم الأربعاء.

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا أنشأت تحالفا أمنيا باسم أوكوس في عام 2021، وهذا الاسم هو عبارة عن اختصار لأسماء الدول الثلاث بالإنجليزية. وفي نهاية الأسبوع، تعتزم بيربوك زيارة دولة فيجي وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ.