الخارجية تدشن الموقع الإلكتروني لمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، تدشين الموقع الإلكتروني لتلقى طلبات المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

وأوضحت الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023ولمدة ثلاثين يوما:

https://www.tagneedinit.gov.eg

ويأتي ذلك إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما، وحتى سن 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما.

ودعت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء جميع البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

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