اندلاع حريق كبير في مستودع للأسمدة بالقرب من موسكو

اندلع، صباح اليوم الأحد، حريق في مستودع للأسمدة يمتد على مساحة 1800 متر مربع، بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي»، تلقت وزارة الطوارئ الروسية، بلاغًا بوقوع حريث في مبنى غير سكني بمنطقة رامنسكي الحضرية، على بعد كيلومتر 4 من الطريق السريع دونينسكوي، في الساعة 11:53 صباحا.

ومنذ يومين، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول، إن حريقا اندلع في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو، بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع، الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان، أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع، بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.