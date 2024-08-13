أفادت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن البلاد سجلت اليوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة في العام الحالي بلغت 5ر36 درجة مئوية.

وأوضح أحد خبراء الأرصاد في الهيئة أن هذا المستوى القياسي من درجة الحرارة تم تسجيله في مدينة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وفقا للبيانات الأولية، والذي تم تسجيله أمس الاثنين بـ 7ر35 درجة مئوية في نفس المكان.

ورصدت الهيئة اليوم ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا حيث سجلت القياسات 3ر36 درجة مئوية في مدينة فاجهوزيل-كيرلاخ.

كما سجلت الهيئة وفقا للبيانات الأولية درجة حرارة بـ 2ر36 درجة مئوية في مدينة انرناخ بولاية راينلاند-بفالتس، كما تم تسجيل نفس الدرجة في مدينة انيجرلوه-أوستنفلده بولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان والواقعة غربي ألمانيا.

كما كسرت درجة الحرارة حاجز الـ 36 درجة مئوية - على الأقل وفقًا للقيم الأولية – في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا أيضا حيث تم تسجيل 1ر36 درجة مئوية في مدينة كيتسينجن.