 نيللي كريم: كيمياء كبيرة تربطني بكريم عبد العزيز.. وكواليسنا كوميدية جدًا في التصوير - بوابة الشروق
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نيللي كريم: كيمياء كبيرة تربطني بكريم عبد العزيز.. وكواليسنا كوميدية جدًا في التصوير

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 4:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 4:54 ص

أكدت الفنانة نيللي كريم، أن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي طبيعية، تستخدمها لمتابعة وقراءة معلومات معينة؛ لكنها ليست مدمنة عليها، قائلة: «أنا مش مجنونة سوشيال ميديا، وكثيري أنشر صورة على انستغرام لأني بحب اتصور».
وأعربت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، على هامش كواليس مسرحية السندباد، عن سعادتها بالإقبال الجماهيري الكبير على المسرحية، مشيرة إلى أنها قدمت 20 عرضًا في السعودية، بالإضافة إلى 3 عروض متواصلة في مدينة العلمين الجديدة.
وأضافت أنها تشعر بنجاح المسرحية في الوطن العربي وهذا الاحساس يسعدها كثيرًا، مشيرة إلى أن هناك حالة من الانسجام تجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، قائلة: «هناك كيمياء كبيرة جدًا تربطني بكريم عبد العزيز، في التصوير، كواليسنا بتكون كوميدية جدًا غير التصوير».
وأعربت عن رغبتها في استمرار التعاون بينهما، معقبة: «كريم بيركز جدًا في شغله، لكن في نفس الوقت عنده حس بلاك كوميدي خفيف، بحبه وبحترمه وإن شاء نكون مع بعض في أعمال ثانية جديدة».
وذكرت أنها شاركت مع كريم عبد العزيز في فيلم «الفيل الأزرق» بجزئيه الأول والثاني، مع إمكانية وجود جزء ثالث، مضيفة أن تجربة المسرح في السندباد تختلف عن السينما على صعيد الحضور والأداء والتجديد اليومي في العرض.

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