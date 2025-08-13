ألمانيا: انطلاق أكبر مهرجان عالمي للسفن الشراعية الطويلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبحر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، على متن سفينة التدريب جورش فوك في ميناء بريمرهافن، حيث تستعد المدينة لاستقبال مئات السفن ضمن مهرجانها التقليدي للسفن الشراعية الطويلة في بحر الشمال.

وحيا شتاينماير، الحشود ولوح للمتفرجين، بينما كانت السفينة تبحر معلنة انطلاق مهرجان "سيل بريمرهافن 2025".

وبصفته راعي المهرجان، من المقرر أن يفتتح شتاينماير رسميا بعد ظهر اليوم فعاليات الحدث الدولي الذي يستمر 5 أيام.

ومن المقرر أن تقود سفينة التدريب "ألكسندر فون هومبولت الثاني" عرض السفن الشراعية، ترافقها العديد من القوارب الترفيهية.

ومن المتوقع أن يحتشد آلاف المتفرجين على طول الممشى تحت أشعة الشمس الحارقة لمشاهدة هذا العرض المميز.

ومن المتوقع أن يستقبل ميناء بريمرهافن بحلول يوم الأحد القادم نحو 250 سفينة من 16 دولة، بما في ذلك سفن الرحلات التاريخية وسفن بحرية عسكرية وسفن سياحية.

ويعد المهرجان، من أكبر تجمعات السفن الشراعية الطويلة في العالم، ويقام كل 5 سنوات منذ عام 1986.