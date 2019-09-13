مدرب فالنسيا السابق: الفوز بالكأس يقف وراء قرار إقالتي

أكد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال أنه مقتنع بأن السبب الرئيسي وراء إقالته من منصب المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم كان تتويجه بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي على حساب برشلونة، وذلك لأنه تلقى رسائل من إدارة النادي بعدم الاكتراث بمنافسات الكأس من أجل التركيز بشكل أكبر في منافسات أخرى.

وقال مارسيلينو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "أنا متأكد تماما، بدون أي شك، أن السبب الرئيسي وراء هذا الموقف كان الكأس، خلال الموسم تلقينا رسائل مباشرة ومن خلال أشخاص أخرين مفادها عدم الاكتراث بالكأس".

يشار إلى أن مارسيلينو تمت إقالته بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من منصب المدير الفني لفالنسيا ليحل البرت سيلاديس بدلا منه.

وأضح مارسيلينو أنه شعر بدهشة كبيرة عندما هنأه مالك فالنسيا، السنغافوري بيتر ليم، على الأداء الذي قدمه الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وليس على الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، وهو الإنجاز الذي لم يتلق اللاعبون عليه تهنئة عقب المباراة النهائية التي اقيمت في إشبيلية.

وتابع قائلا: "الجماهير كانت ترغب في الصراع على الكأس ومحاولة الفوز به، لا يعتريني أي شك بأن الفوز بالكأس هو من فجر هذا الموقف".