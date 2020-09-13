مستشفى شاريته ببرلين: هناك عدد محدود من مرضى الرعاية المركزة المصابين بكورونا

على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مجددا، فإن عدد مرضى الرعاية المركزة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مستشفى شاريتيه الألمانية ببرلين بات محدودا.

وقال هيو كرومر رئيس مجلس إدارة مستشفى شاريته، وهو أكبر مستشفى جامعي بألمانيا، لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لدينا حاليا عشرة مرضى في وحدات العناية المركزة الخاصة بنا".

واستدرك قائلا: "ولكن هؤلاء العشرة مرضى لدينا بالفعل منذ موجة الإصابة الأولى، لا نرى حتى الآن أية حالات حرجة جديدة".

وأضاف كرومر أن التفسير الأكثر شيوعا لذلك هو أن أعمار المصابين الجدد تقل في المتوسط عن أعمار المصابين في الموجة الأولى، قائلا: "وقد يتمثل المبرر الآخر في أن هناك خبرات أكثر حاليا في كيفية علاج مرضى كورونا... من الواضح أن كبار السن يتمتعون بحماية أفضل مما كانت عليه في الربيع من خلال ارتداء الأقنعة باستمرار وتجنب الاتصال مع آخرين".

وعلى الرغم من هذا التطور، فإن كرومر متشكك حول ما إذا كان ذلك يدعو لمزيد من التخفيف لإجراءات مواجهة كورونا، قائلا: "يصعب حقا تحقيق هذه المفاضلة.. إذا نظرنا إلى عدد الإصابات في دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وكذلك لعدد الأشخاص الذين يرقدون ويموتون هناك في المستشفيات، فيمكن للمرء حينئذ استنتاج أن الحل الوسط الذي نتخذه في ألمانيا منطقي".