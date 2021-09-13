وجه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى نداء عاجلا للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية طالب فيه بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم بعد تحررهم من سجن "جلبوع"، ومعاملتهم كأسرى حرب.

وقال بنعيسى - في بيان اليوم الاثنين - إن "الاحتلال الإسرائيلي دام عشرات السنوات واعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين، الذين قاوموا الاستيلاء على أراضيهم والاعتداء على مقدساتهم ونادوا بخروج المحتل ونيل الحرية.. وعليه، فإن على الاحتلال أن يتعامل مع الأسرى الأربعة كأسرى حرب وفقًا لاتفاقية جنيف التي تعتبر مساس الاحتلال بالأسرى المحررين ومعاقبتهم مخالفة للقانون الدولي".

وأضاف أن إخفاء الاحتلال الإسرائيلي لمصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة يثير المخاوف حول ظروف اعتقالهم واحتمالية تعرضهم للتعذيب للانتقام منهم على تمكنهم من تحرير أنفسهم.. وسجل الاحتلال الإسرائيلي مليء بالجرائم والتجاوزات والخروقات حيال الأسرى الفلسطينيين وأسرهم، حيث تتنافي هذه التجاوزات مع القانون الدولي، والتي كان أخرها سلسلة الاعتقالات التي شنها الاحتلال على أسر وعائلات الأسرى الستة عقب تحريرهم من سجن "جلبوع" والوسائل القمعية التي تعرضوا لها في محاولة يائسة لكسر عزيمتهم الصلبة.

وطالب أمين عام اتحاد المحامين العرب بخضوع سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الرقابة والتفتيش الدولي لإيقاف الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من التعذيب والإهمال الطبي ومنع الزيارات، والاعتقال الإداري التعسفي.



