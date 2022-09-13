رئيس الوزراء العراقي يطالب بحالة التأهب القصوى لتأمين زيارة أربعينية الأمام الحسين

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، جميع وزارات الدولة وتشكيلاتها المختلفة بأن تكون في حالة تأهب قصوى وتسخّير كل الإمكانات المطلوبة لنقل الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء وعودتهم، وتقديم الخدمات لهم، وتأمين انسيابية انتقالهم، وتأمين حركتهم خلال أحياء مراسم أربعينية الأمام الحسين التي ستبلغ ذروتها يوم السبت المقبل محافظة كربلاء/118كم جنوبي بغداد/.

وشدّد الكاظمي خلال جلسة للحكومة "على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نجاح الخطة الأمنية وتأمين الزيارة وحماية حشود الزائرين الذين يحيون مراسم الأربعينية ومواكبهم" .

وحسب بيان للحكومة فإنه تم إستعراض خطة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين بشقيها الأمني والخدمية بإشراف مباشر من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.

وقدم عثمان الغانمي وزير الداخلية شرحاً عن سير الزيارة الأربعينية، وآلية دخول الزوار الأجانب إلى العراق بانسيابية عالية، وتأمين الحماية اللازمة لجميع الزائرين الوافدين من عموم البلاد والمتوجّهين صوب مدينة كربلاء المقدسة.

وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار يوم الأحد المقبل عطلة رسمية فيما أعلنت غالبية المدن الشيعية تعطيل الدوام الرسمي لعدة ايام في إطار الاستعدادات لتأمين زيارة أربعينية الأمام الحسين.

(د ب أ) كع 13/9/2022