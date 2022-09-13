رئيس وزراء أرمينيا: مقتل 49 جنديا خلال المعارك مع أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، مقتل 49 جنديا من قوات بلاده خلال الاشتباكات الدائرة على الحدود مع أذربيجان.

وذكرت صحيفة "بان أرمينيان" المحلية، أن باشينيان أبلغ المشرعين في الجمعية الوطنية أن حصيلة القتلى قد ترتفع بعد ورود تقارير موضحة من وزارة الدفاع.

وأضاف رئيس الوزراء أن حدة الأعمال القتالية العسكرية قد انخفضت لكن القتال مستمر في منطقتين على الأقل.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الأرمينية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوضع لم يتغير بشكل كبير، مع استمرار الجيش الأذربيجاني في قصف المواقع الأرمينية ومنازل المدنيين.

وأفادت الصحيفة بأن الصور المنشورة على الإنترنت تٌظهر الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في القرى الأقرب إلى الحدود.

وكان رئيس الوزراء الأرميني قد أجرى في وقت سابق محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها الطرفان التصعيد على الحدود الأرمنية - الأذرية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد ذكرت أمس الأول الأحد أن مواقع تابعة للجيش في كالباجار ولاشين تعرضت لإطلاق نار من قبل القوات الأرمينية وأن وحدات الجيش الأذري اتبعت الإجراءات المضادة المناسبة، وتم التصدي لعملية إطلاق النار.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأذري شاهين مصطفاييف، الجمعة الماضية، بأنه لا بديل عن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفا أن باكو ويريفان لا يمكنهما تطبيع العلاقات الثنائية، إلا إذا كان هناك اعتراف متبادل بالسيادة وسلامة الأراضي وحرمة الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا، في إطار إقامة العلاقات بين الدولتين، وتابع أن منصة 3 + 3 ستساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.

يذكر أن الجانبين في صراع مستمر على إقليم ناجورنو كاراباخ من بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.