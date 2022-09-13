رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن يصل إلى ألمانيا

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية هي الأولى إلى دولة أوروبية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي في أبريل الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، "إن مباحثات العليمي مع القادة الألمان"ستتركز على بحث مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والإقليمية، لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".

وأشاد العليمي "بالعلاقات اليمنية الألمانية المتميزة"، منوهاً "بموقف برلين الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودها الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميلشيات الحوثية".

وأعرب العليمي، عن ثقته في أن تفتح هذه الزيارة آفاقا أوسع للتدخلات الانمائية التي قادتها المؤسسات الألمانية الدولية الرائدة على مدى عقود من التنمية والإعمار في اليمن.

تأتي زيارة العليمي، في ظل استمرار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن منذ أبريل الماضي، وفي ظل تردي الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى، منذ ثمان سنوات.