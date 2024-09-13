 نقل فهد المولد إلى المستشفى في دبي - بوابة الشروق
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نقل فهد المولد إلى المستشفى في دبي

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 9:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 9:28 ص

أكد نادي الشباب السعودي نقل نجمه فهد المولد إلى أحد مستشفيات مدينة دبي الإماراتية، في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس.

وأعلن الشباب في بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" تم نقل فهد المولد إلى أحد المستشفيات في دبي بسبب عارض صحي"، وتمنى النادي الشفاء للاعبه.

ولم تكشف إدارة الشباب عن تفاصيل إضافية بشأن الأزمة الصحية لفهد المولد.

من جانبه كشف برنامج "دورينا غير"، على قناة "السعودية"، أن فهد المولد تعرض لحادث سير، استدعى نقله إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة "الرياضية" أن حالة المولد الصحية مستقرة، بعد نقله إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن فهد المولد شارك مع المنتخب السعودي في مباراتي إندونيسيا والصين في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


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