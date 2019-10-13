بيريز: أسطورة راموس ستستمر طويلا في الملاعب

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امتدح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لاعبه الإسباني سيرجيو راموس وذلك بعد أن أصبح اللاعب الأكثر مشاركة بقميص المنتخب الإسباني عبر التاريخ، بعد خوضه لمباراة النرويج والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحات بيريز الذي قال:"راموس لديه طموح وقيادة جعلت منه أسطورة، ليس فقط لريال مدريد وإسبانيا، ولكن لعالم كرة القدم أجمع".

وأضاف رئيس النادي الملكي:" كل هذه الأمور التي يمتلكها راموس ستبقى مستمرة، وأنا على قناعة بأن أسطورة سيرجيو راموس ستستمر".

وتخطى راموس مدافع الميرينجي رقم الحارس الإسباني إيكر كاسياس وبات اللاعب الأكثر مشاركة بقميص المتادور الإسباني بـ168 مباراة.