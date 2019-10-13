ترامب يأمل في تراجع الأكراد عن الحدود لتجنب الصراع مع تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يأمل أن "يتراجع" الأكراد في سورية عن الحدود التركية السورية، في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بشن هجوم على المنطقة.

وقال ترامب في إشارة إلى تركيا والأكراد خلال كلمة ألقاها في واشنطن إنه "من الصعب للغاية أن تتغلب قوة لا تمتلك طائرات على قوة تمتلك طائرات".

قال ترامب عن الأكراد: "آمل أن يفعلوا ذلك (أي يتراجعوا)".

وانتقد الحلفاء الغربيون العملية التركية داخل سورية ، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، قائلين إنها تخاطر بإثارة أزمة إنسانية حادة وكذلك بإعادة إحياء تنظيم داعش المتطرف في المنطقة

ودافع ترامب يوم السبت عن قراره بسحب القوات الأمريكية من الحدود السورية مع تركيا.

وقال في إشارة إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك "لا أعتقد ان جنودنا يجب أن يكونوا هناك خلال الخمسين عاما القادمة لحماية الحدود بين تركيا وسورية في الوقت الذي لا نستطيع فيه حماية حدودنا في الوطن".

وتحالفت الولايات المتحدة مع الأكراد السوريين منذ عام 2014 في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وعملوا معًا على هزيمة الخلافة الإقليمية. وفقدت القوة التي يقودها الأكراد حوالي 10 آلاف شخص في الحرب. وتركيا لديها صراع طويل الأمد مع الأقلية الكردية في الداخل.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لقد قتلنا داعش وهزمناهم، وقمنا بعملنا، وعلينا العودة إلى الوطن".

وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس قد أدلى بتصريحات، في وقت سابق يوم السبت، تتعارض بشكل مباشر مع ترامب قائلاً "إن تنظيم داعش لم يُهزم وسينهض مجددا إذا لم تواصل الولايات المتحدة حربها ضده".

وأضاف ماتيس في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" الذي تذيعه شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "داعش لم يُهزم، علينا أن نواصل الضغط على داعش لكي لا ينهض مجددا ، وفي هذه الحالة، إذا لم نبق على الضغط، فإن داعش سينهض حينئذ. من المسلم به أنه سيعود".

وكان ماتيس قد استقال في كانون أول/ديسمبر الماضي بعد أن قال ترامب إنه سيسحب القوات الأمريكية من سورية. واحتفظت الولايات المتحدة ببعض القوات في البلاد بعد أن أثار هذا الإعلان تنديدا دوليا وداخليا.