الحريري: لبنان يلتزم مقتضيات الإجماع العربي بشأن الأزمة السورية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي فيما يتعلق بالأزمة السورية، وآخرها البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وأشار الحريري، في بيان اليوم، إلى أن البيان الوزاري للحكومة الحالية، لم يتطرق إلى مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واستمر في التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعدم التدخل في الشئون العربية.

وشدد على أن موقف الحكومة اللبنانية من التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود التركية – السورية، يعبر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية، وليس أي مواقف أخرى.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت مساء الأربعاء، الماضي العدوان العسكري التركي على سوريا وأكدت أنه يمثل احتلالا للأراضي السورية ويعرض السوريين للقتل والتهجير والنزوح، غير أن دعوة وزير الخارجية جبران باسيل - خلال كلمته بالأمس أمام مجلس وزراء الخارجية العرب – إلى عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية، أثارت انقساما بين القوى السياسية اللبنانية الرئيسة بين مؤيد ومعارض لهذا الموقف.