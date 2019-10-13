السعودية تعلن طرح منطقة الخمرة اللوجستية للاستثمار أمام القطاع الخاص

أعلن وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي اليوم الأحد طرح منطقة الخمرة اللوجستية في محافظة جدة للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وأوضح بيان لوزارة النقل السعودية أن مساحة المنطقة تتجاوز مليوني متر مربع.

وأفاد البيان بأن المنطقة الجديدة "تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد بشكل كبير على النفط".

ووصف العامودي المنطقة بأنها "تشكل أكبر منطقة لوجستية متكاملة تجسد مسيرة التعاون لمنظومة النقل واللوجستيات في المملكة العربية السعودية".

وأشار في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث"، في الرياض، إلى أن "منطقة الخمرة" تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية، التي ستطلق خلال الفترة القادمة عبر استراتيجية وخطة شاملة أُعدت لها مسبقا"، لافتا إلى أن "لها أثرا كبيرا على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي في المملكة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه القول: "لقد حرصت حكومة المملكة على كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف قطاعات الأعمال والإنتاج في المملكة بما يعزز من اقتصادنا الوطني، ويدفع بالتنمية الشاملة خطوات كبرى إلى الأمام".

ومن المتوقع أن تسهم منطقة الخمرة اللوجستية في تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي كمحور في حركة التبادل التجاري، خصوصا بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، إذ ستكون هذه المنطقة اللوجستية منصة إيداع وإعادة تصدير جمركية.