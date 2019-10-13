سفير تشاد بالقاهرة: مصر لها دور عظيم في أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي

«المهندسين» تلتقى السفير التشادى بالقاهرة لبحث فتح آفاق جديدة بين البلدين





التقى المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، بالسفير التشادي في القاهرة الأمين الدودو عبد الله الخاطري، وقام الأخير بزرع شجرة بنادي المهندسين بأبو الفدا تنضم لباقي الدول الأفريقية التي قامت بزراعة أشهر أشجارها بالنادي.

وأعرب شفيق عن سعادته لفتح آفاق جديدة مع دولة تشاد، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية التشادية ممتدة منذ القدم، وأن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء.

وأوضح فى بيان للنقابة اليوم، أن نقابة المهندسين ستفتح مجالات كثيرة في دولة تشاد سوءًا في المجال الهندسي أو قطاع الشركات والمستثمرين، لافتًا إلى أن الثروة الحيوانية في تشاد يمكن أن تسهم في عمل مشروعات مشتركة.

من جهته أعرب السفير التشادي الأمين الدودو عن سعادته بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، قائلًا إن مصر لها دور عظيم في أفريقيا بشكل عام وفي العالمين العربي والإسلامي بشكل خاص، مؤكدًا أن مصر هي الشقيقة الكبري لدول القارة ولا يمكن أن ينسي التاريخ ما قدمته مصر من دعم على المستوى السياسي لحركات التحرر للدول الأفريقية وعلى المستوى العلمي لمن أراد التسلح بالعلم من أبناء أفريقيا ولم تتأخر مصر عن تلبية النداء.

وأضاف أن دور مصر وقيادتها لأفريقيا بدأ منذ تولي الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهي الآن تعود للقيادة في عهد الرئيس السيسي الذي قام بزيارة عدة دول أفريقية، وكان أول من بادر بإطلاق حملة لمعالجة مليون أفريقي من الأمراض بقوافل وأمصال مصرية.

وتقدم الدودو بالشكر لشركة المقاولون العرب كونها قامت بعمل عدة منشآت بتشاد لها سمات خاصة ومتميزة عن أي منشآت قامت بها أي شركة أخرى، مشيرًا إلى أنها تترك بصمه على أعمالها، لذا لها مكانه لدى الشعب التشادي.

من جانبه أكد الدكتور فضل جمعه الوزير المفوض لدولة تشاد أن العلاقات المصرية التشادية تعود لقرون، مشيرًا أن الكثير من أبناء تشاد وباقي دول أفريقيا تخرجوا من جامعات مصرية مثل جامعة الأزهر الشريف وجامعة الإسكندرية.

وأشار عبدالخالق ياسين عضو لجنة العلاقات الدولية بالنقابة إلى أنه قد آن الأوان ليعود التقارب بين دول أفريقيا التي فرقها الاستعمار، مشيرًا إلى أن شعوب الدول الأفريقية عانت كثيرًا من الاستنزاف والفقر والمرض.

وشدد على أن لجنة العلاقات الدولية بنقابة المهندسين تحرص على التواصل والترابط بين الهيئات والنقابات الهندسية بدول القارة السمراء لدعم وتبادل الخبرات.

فيما طرح المهندس باسم الزفتاوي، عضو اللجنة على الحضور المحاور الثلاثة التي يتم عليها تدريب المهندسين، وهي أسس التصميم للمباني من الناحية الكهربائية، والتدريب بمعامل شنايدر للتدريب على الجزء النظري، ثم زيارات الهيئات وشركات توزيع الكهرباء للتدريب على الجزء العملي.