 المرصد السوري: «قسد» تستعيد السيطرة على مدينة رأس العين بشكل شبه كامل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: «قسد» تستعيد السيطرة على مدينة رأس العين بشكل شبه كامل

علم سوريا
علم سوريا
د ب أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:28 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:28 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استعادت السيطرة على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة بشكل شبه كامل.

وأوضح المرصد أن استعادة "قسد" التي يقودها الأكراد، للمدينة جرت بعد هجوم معاكس قُتل فيه 17 من الفصائل الموالية لتركيا، إلى جانب مقتل 4 من "قسد"، مضيفا أن الاشباكات بين الجانبين أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية.

وأوضح أن الاشتباكات تتركز الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 85 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية الذين قتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، كما ارتفع إلى 76 من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا.

وذكر المرصد أيضا أن الاشتباكات والاستهدافات تسببت في مقتل 8 جنود أتراك، وأن تركيا اعترفت بمقتل 5 منهم.

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