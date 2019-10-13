عمرو أديب عن التدخل التركي في سوريا: قول الحمد لله على نعمة الدولة والجيش الموحد

علق الإعلامي عمرو أديب على الاحتلال التركي للأراضي السورية، قائلًا: «اتفرج وقول الحمد لله على نعمة الدولة ونعمة الجيش الموحد».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، صباح الأحد، أن مخطط أردوغان يسعى إلى إطلاق الدواعش مرة أخرى إلى مصر والقيام بعمليات إرهابية، مشيرًا إلى هروب 12 ألف من عناصر داعش بعد ضرب أحد السجون، منهم 4000 أجنبي لا ترغب دولهم في استردادهم.

وأشار إلى أن أردوغان يعمل في شرق المتوسط ضد الغاز المصري، وفي ليبيا ضد مصالح مصر، وسعيه لإرسال الإرهابيين إلى مصر، مردفًا: «أنت لست ببعيد، ولا أي دولة في العالم، ما يقوم به المجنون أردوغان سيؤثر على العالم ككل».

وأوضح «عمرو» أن أردوغان رسميًا قاتل دخل المرحلة الثانية بعد مذبحة الأرمن، بقيامه بمذبحة الأكراد في سوريا الآن، مؤكدًا أن أردوغان يعمل وفق مصالح دولية وقيامه بالعمل القذر، على حد وصفه.

ولفت إلى أن أردوغان أساء لنفسه ودولته نفسيا وشكليا، بتوجيهه رسالة لأول رضيع قُتل في الأراضي الكردية، نتيجة موت الكثير من الأطفال والنساء على يده الملوثة بالدماء.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.