المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: اتفاق الرياض فرصة حقيقية لإحلال السلام

أكد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أن "اتفاق الرياض" يمثل فرصة حقيقية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، علاوة على أنه محطة انطلاق إلى العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال لقاء الزبيدي، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.



يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار جهود مكثفة تقودها وترعاها السعودية والإمارات للتقدم في تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.



وشدد الزبيدي، حسبما أفاد بيان نشره الموقع الإلكترونى للمجلس، على ضرورة وجود تمثيل حقيقي للجنوب في كل مراحل العملية السياسية دون استثناء، مشيراً إلى "استعداد المجلس للمشاركة في العملية السياسية وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض، وكذا استحالة وجود أي حلول قابلة للتطبيق بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات".



وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي المتهم بتلقي الدعم من الإمارات في عام 2017، ويسيطر على محافظات جنوبية أهمها عدن التي اتخذتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة.