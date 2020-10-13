الفنانة هالة فاخر: سعيدة بالتواجد في فيلم الرعب «قبل الأربعين»

أعربت الفنانة هالة فاخر عن سعادتها بالتواجد في فيلم "قبل الأربعين"، مؤكدة أن أحداث الفيلم حقيقية ومليئة بالتفاصيل الاجتماعية وتحتوي على مشاهد رعب مخيفة.

وقالت هالة فاخر، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الفيلم تجربة سينمائية استفزتها بشدة عندما قرأته للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة عليه وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.

وأضافت أن سيناريو الفيلم نال إعجابها كثيرا، خاصة لأنه جديد عن السينما المصرية ولم يتم تقديم ما يشبهه منذ فترة طويلة،كما أن أحداثه حقيقية، ومشاهد الرعب فيه لم تشاهدها من قبل.

وكشفت عن أنها تجسد في الفيلم شخصية تدعى "نادية" وهي متزوجة من الفنان أحمد حلاوة وهي شخصية متسلطة ومسيطره على المنزل ولديها ابن تتورط معه في أحد المشاكل.

وتدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي تشويقي حول الجن والقرين، ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان في الحياة، ويشارك في بطولته الفيلم داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وسامى مغاوري، ومعتز هشام، ولبنى ونس، وجميل برسوم، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.