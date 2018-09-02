دراسة: جراحات إنقاص الوزن تقلل الإصابة بسرطان البنكرياس لدى مرضى السكر

توصلت دراسة جديدة، إلى أن جراحة إنقاص الوزن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى مرضى السكر الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وفيما بتعلق بالدراسة الحالية، حلل الباحثون في جامعة "بتسبرج" في "بنسلفانيا" بالولايات المتحدة، بيانات 20 عاما من 1.4 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف شخص خضعوا لجراحة إنقاص الوزن حوالي ثلاثة أرباع أولئك الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن كانوا من النساء. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من أولئك الذين لم يخضعوا للجراحة (0.19% مقابل 0.32%).

وقال الدكتور"أسلم سيد"، أستاذ الجهاز الهضمي في جامعة بتسبرج "تعد السمنة ومرض السكر من عوامل الخطر المعروفة لسرطان البنكرياس عن طريق إثارة الإلتهاب المزمن، والهرمونات الزائدة وعوامل النمو التي تطلقها دهون الجسم"، مضيفا "في السابق، ثبت أن جراحة إنقاص الوزن تعمل على تحسين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، ويظهر بحثنا أن هذه الجراحة هي وسيلة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس في هذه المجموعة المتزايدة المعرضة للخطر".

وأشار معدو الدراسة -في بيان صحفي- إلى أن النتائج جاءت في وقتها بشكل خاص حيث أن معدلات الإصابة بمرض السكر والسمنة وسرطان البنكرياس آخذة في الارتفاع"، وأضافوا "أن الوقاية من سرطان البنكرياس أمر بالغ الأهمية لأنه لم تكن هناك تحسينات في بقاء المرض على قيد الحياة لمدة أربعة عقود".

وتابعوا: "متوسط فترة البقاء على قيد الحياة عند التشخيص قاتمة بشكل خاص لهذا القاتل الصامت، حيث يبلغ 4.6 شهر فقط، حيث يفقد المرضى 98% من متوسط العمر المتوقع. إن الأطباء يجب أن يفكروا في إجراء جراحة لإنقاص الوزن للمرضى الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي للمساعدة في تقليل مخاطر وعبء سرطان البنكرياس".

غالبا ما يطلق على سرطان البنكرياس اسم قاتل صامت لأن الأعراض -التي تشمل ألما في الظهر أو المعدة واليرقان وفقدان الوزن غير المبرر- قد يصعب تحديدها، مما يجعل التشخيص المبكر صعبا.