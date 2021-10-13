أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، تباينا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس، وشهدت دول الأردن ولبنان والمغرب والجزائر ارتفاعا، فيما انخفضت الإصابات في فلسطين.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1286 إصابة و14 وفاة، و1027 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 837 ألفا و255 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و841 حالة، والشفاء إلى 812 ألفا و51 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و805 آلاف و735 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و393 ألفا و556 شخصا.

بدورها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 15 وفاة و756 إصابة، فيما تماثل 1748 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.6%، ونسبة الإصابات النشطة 3.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 110 إصابة و3 وفيات، فيما تماثل75 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 204 آلاف و900 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و862 حالة، والشفاء إلى 140 ألفا و467 حالة.

وفي المقابل، شهد لبنان ارتفاعا ملحوظا في الإصابات، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 692 إصابة جديدة مقارنة بـ 568 حالة أمس، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 631 ألفا و642 حالة.. فيما تم تسجيل 6 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و400 حالة، وإجمالي الشفاء إلى 605 آلاف و582 حالة.

كما ارتفعت الإصابات في المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 581 إصابة مقارنة بـ 566 إصابة أمس، فيما تم تسجيل 15 وفاة، وتعافي 639 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 940 ألفا و503 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و500 حالة، والشفاء إلى 919 ألفا و713 حالة.