أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أن المليشيات الحوثية تقتل السلام في اليمن، واستنكر وقوف المجتمع الدولي عاجزاً عن ممارسة أي ضغوط ضد الميليشيات التي تقتل وتتباهى بالقتل والحصار أمام العالم كله.

وأضاف الرئيس اليمني -في خطابه بمناسبة العيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن استمرار هذه الميليشيات بالقتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب يحدد بشكل واضح موقفها من السلام ومن جهود الأمم المتحدة، لافتا إلى أن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض لابد وأن يكون أولوية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأوضح إن عودة الحكومة إلى عدن رغم كل الظروف يحتاج إلى أن تتحد الجهود لإنجاح مهامها، مشددا على أن اليمن لن يكون بخير وهذه المليشيات المتطرفة الإرهابية تقتل وتهاجم وتحاصر الشعب اليمني.