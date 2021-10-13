الاتحاد الأوروبي بصدد اقتراح حلول للخلاف مع لندن بشأن أيرلندا الشمالية

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من المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن حلولها المقترحة للخلاف مع لندن حول أيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن يقدم نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومبعوث شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، قائمة مفصلة بالتدابير الرامية إلى تقليل الصعوبات التجارية داخل المملكة المتحدة التي يطرحها ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويمكن أن يشمل ذلك استثناءات للمنتجات الفردية مثل بعض الأطعمة والأدوية، وفقا لتقارير، غير أنه من المتوقع أن تظل إعادة التفاوض الأساسية بشأن البروتوكول غير مطروحة.

ودعا وزير بريكست البريطاني، ديفيد فروست، اللثلاثاء إلى إصلاح كامل للبروتوكول.

كما أكد فروست مجددا التهديد بتعليق أجزاء من البروتوكول من خلال آلية طوارئ.

وبموجب البروتوكول ، تواصل أيرلندا الشمالية اتباع قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما يحول دون وجود حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتجدد الصراع بشأن إعادة توحيد الجزيرة.

غير أن هذا الأمر يتطلب ضوابط بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، لأن لندن لم تعد تريد أن تكون ملزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي.