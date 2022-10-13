 تحالف دعم الشرعية في اليمن: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعني بملف الأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم الشرعية في اليمن: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعني بملف الأسرى

الرياض - أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 9:25 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أنه إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى في (عمَّان) تحت إشراف الأمم المتحدة ، فقد تم تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.

وأضاف العميد المالكي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس- أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.


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