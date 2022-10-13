التحالف: تبادل الزيارة مع الحوثيين مبادرة حسن نوايا لتمديد الهدنة

أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، أن تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى "يأتي كمبادرة حسن نوايا، ضمن جهود بناء الثقة وتمديد الهدنة".

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان "إنه إلحاقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً من قيادات القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى في عّمان، تحت إشراف الأمم المتحدة، فقد تم تبادل زيارة الوفدين لزيارة الأسرى لدى الطرفين".

وأشار المالكي إلى أن هذه الزيارة "ذات الطابع الإنساني تعني بملف الأسرى كحالة إنسانية بحتة، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل باليمن".

وأكد المالكي، أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، "وسيستمر بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين وإنهاء هذا الملف".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون تبادل زيارات مع السعودية، من أجل البحث في ملف الأسرى، مؤكدين أن لا علاقة لذلك "بأي حوار سياسي".

وكان الحوثيون أعلنوا نهاية آذار/مارس من العام الجاري، التوافق على صفقة تبادل أسرى مع الطرف الآخر (الحكومة والتحالف)، تشمل 1400 أسير للحوثيين مقابل 823 أسير، بينهم 16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين.