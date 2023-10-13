ميسي يشارك في فوز الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات مونديال 2026

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا على نظيره باراجواي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيسبوكيو ليبرتي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويدن المنتخب الأرجنتيني بالفضل لمدافعه نيكولاس أوتامندي في تحقيق الانتصار أمام باراجواي، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 3 من عمر الشوط الأول.

وشارك ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني في مباراة باراجواي عند الدقيقة الـ 53، بعدما حل بدلاً من زميله جوليان ألفاريز.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، فيما تجمد رصيد باراجواي عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.