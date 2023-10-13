اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بالمماطلة في تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الجانبين.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، في خطاب تلفزيوني تابعته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نؤكد حرصنا على السلام فيما بيننا وبين التحالف، ونعبر عن بالغ استيائنا تجاه المماطلة والتمنع عن الانخراط في إجراءات بناء الثقة".

وأشار إلى أن "الاستمرار في الحصار ليس فقط مؤشر عدم جدية، وإنما نعتبره تصعيدا وعملا مستفزا"، وتوعد قائلا: "هذا يعطينا كامل الحق في الرد المناسب والمماثل، ما لم نلمس تجاوبا سريعا".

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي أو الحكومة اليمنية بشأن هذه الاتهامات الحوثية.

ويقصد الحوثيون بإجراءات بناء الثقة "تسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لهم من خزينة الحكومة اليمنية المسيطرة على عوائد النفط والغاز، والفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي موانئ محافظة الحديدة".

يأتي ذلك وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيدا لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.