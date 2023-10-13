الأونروا تنقل مقرها الرئيسي إلى جنوب غزة بعد دعوة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء الشمال

نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب دعوة إسرائيل لإخلاء شمال القطاع.

وأضافت الوكالة الأمريكية في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي أن "أونروا نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى الجنوب، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في غزة".

وتابعت الوكالة "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ أونروا ، بما في ذلك المدارس".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر في وقت سابق المدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا.

ويعتقد مراقبون إن هجوما بريا من قبل إسرائيل ربما يكون وشيكا في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم واسع النطاق من قبل حركة حماس، نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت "أونروا" حثت في وقت سابق سلطات الاحتلال على حماية جميع المدنيين في ملاجئها ، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.

وأضافت "أنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي".