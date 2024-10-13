مصرع شخص بسبب حقنة مجهولة المصدر في قرية طنامل بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بعد أخذ حقنة مجهولة المصدر في قرية طنامل بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى أجا بوصول شخص جثة هامدة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث المديرية إلى مكان الحادث في قرية طنامل، وتبين مصرع إبراهيم شحتة إبراهيم عبد السميع (43 سنة) بسبب أخذ حقنة غير معلومة المصدر.

تم وضع الجثمان في مشرحة مستشفى أجا المركزي، وعُرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.