أونروا: القصف الإسرائيلي يشتد على شمال غزة ومئات العائلات محاصرة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن «400 ألف شخص لا يزالون بشمال قطاع غزة، مع اشتداد القصف والغارات الجوية الإسرائيلية والاشتباكات المسلحة، منذ الأسبوع الماضي».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «مخيم جباليا المنطقة الأكثر تضررًا من القصف والغارات الجوية الإسرائيلية».

ونوهت أن «هناك عائلات محاصرة في مناطق العمليات العسكرية المستمرة، كما يستمر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى جباليا»، مشددة على أن «المرافق الصحية والعاملين فيها ليسوا هدفاً».

واستشهد تسعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف دير البلح، ومخيمي البريج وجباليا، وسط وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف مدفعية الاحتلال استهدف بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات جراء عمليات نسف عشرات المنازل غرب جباليا وفي محيط منطقتي الصفطاوي والتوام.

