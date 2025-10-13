أعلنت الأمم المتحدة، إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي حاصرته إسرائيل لأشهر ومنعت عنه جميع أنواع الإمدادات.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، مساء الأحد، بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت "أوتشا" في بيانها: "تتواصل جهودنا لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة، وقد أحرزنا اليوم تقدماً ملحوظاً، إذ دخلت أسطوانات غاز الطهي إلى قطاع غزة لأول مرة منذ مارس الماضي".

وأشار البيان، إلى زيادة في وصول الغذاء والدواء والخيام المخصصة للعائلات النازحة، مؤكدا الحصول على التصاريح اللازمة لتوزيع ما مجموعه 190 طناً من المساعدات الإنسانية.

ولفت البيان، إلى أن الأمم المتحدة تعتزم توسيع نطاق أنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية خلال الستين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار، لتصل إلى جميع المحتاجين في غزة.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الأولى من خطتهما لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛ إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق فجرا.