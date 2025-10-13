 حماس: لن يهدأ لشعبنا بالٌ إلا بتحرير آخر أسير فلسطيني - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 11:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

حماس: لن يهدأ لشعبنا بالٌ إلا بتحرير آخر أسير فلسطيني

غزة - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:54 ص

أكدت حركة حمــــاس، اليوم الاثنين، أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وقالت حماس ، في بيان صحفي اليوم أوردته شبكة قدس الفلسطينية: "لن يهدأ لشعبنا الفلسطيني بالٌ إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد، وإزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وأضافت: "لقد بذلت المقـــاومة كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض فيه أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل".

ويأتي ذلك عقب إفراج حماس عن سبعة أسرى إسرائيليين وتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، وهم يشكلون أول دفعة تفرج عنها الحركة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك