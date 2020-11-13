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لبنان يسجل 1904 إصابات جديدة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:02 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:02 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1904 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 102 ألف و607 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم، إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 796 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفا و660 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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