حملة مكبرة على أسواق كفر الزيات تضبط لحوما فاسدة وتحرر 4 محاضر صحية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري اليوم الجمعة، حملة مكبرة للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة ومصانع الأسماك المدخنة (الرنجة) بدائرة كفر الزيات، وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم وأملاح فاسدة، وحررت 4 محاضر صحية.



وتمكنت الحملة من ضبط فخدة بقري بالعظم تزن (٣٣) كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، (١١) كجم لحم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، (١٢) كجم كبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، (٤.٥) كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بإجمالي (٦٠.٥) كجم من اللحوم والكبده.



كما تم ضبط ٣ أطنان ملح مجهول المصدر من مصنع أسماك مدخنة يستخدم في تمليح الأسماك المدخنة (الرنجة)، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر شهادات صحية للعاملين بمصانع الأسماك المدخنة (الرنجة)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.