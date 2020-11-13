تضامن مطروح: إجراء 120 جراحة عيون خلال قافلة طبية

قال فتحي الجمل، مدير مديرية تضامن مطروح، إن قافلة طبية مشتركة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الشفاء والجمعية الشرعية، والخاصة بجراحة العيون، وقعت الكشف الطبي على 1900 مريض، وأجرت 120 جراحة متنوعة، في مراكز سيوة والضبعة ومرسى مطروح.

وأضاف الجمل أن القافلة الطبية، والتي والتي بدأت أعمالها منذ 3 أيام، واستمرت حتى مساء اليوم الخميس، وقعت الكشف الطبي على 400 مريض، وأجرت 37 جراحة متنوعة، ما بين شبكية وإزالة مياه بيضاء وعلاج الحول بمستشفى سيوة المركزي.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على 300 مريض، وإجراء 34 عملية جراحية بمستشفى الضبعة المركزي، بالإضافة إلى الكشف على 1200 مريض وإجراء ما يقرب من 50 عملية جراحية متنوعة بمستشفى مرسى مطروح العام.

وأكد مدير مديرية تضامن مطروح أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة، والتي تقدم خدماتها للمناطق المحرومة، من خلال أطباء استشاريين وأساتذة جامعة.