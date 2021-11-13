أمين اتحاد المحامين العرب لميقاتي: متضامنون مع شعب لبنان وعلى ثقة في قدرته على تجاوز الأزمات

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، دعم الاتحاد للبنان حكومة وشعبًا، وتأييده المطلق للسياسة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية لحل الأزمات وتحقيق التقدم والازدهار لشعب لبنان.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بصحبة الأمين العام المساعد علي رياض وعضو المكتب الدائم عبد الجواد أحمد بحضور نقيب محامي الشمال محمد المراد.

وقال بنعيسى، في بيان أصدره اتحاد المحامين العرب اليوم السبت، "تشرفنا بزيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني التي تأتي في إطار تضامن الاتحاد مع لبنان في وجه الأحداث التي يشهدها، فنحن ضد الهمجية والغطرسة والإرهاب"، موضحًا "ليس صعبًا على لبنان أن يتجاوز كل المحن والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها، لأن رجالات لبنان وعلى رأسهم دولة الرئيس ميقاتي سيعملون وسيضعون حدًا لكل تلك الأزمات".

وأضاف بنعيسى، أنه جاء والوفد المرافق له للمشاركة في مئوية تأسيس نقابة محامي طرابلس، قائلًا "ولا تفوتني المناسبة لأشكر النقيب محمد المراد على حفاوة الاستقبال واغتنمها مناسبة لتهنئته على انتخابه أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد المحامين العرب الذي سيتولاه مباشرة بعد انتهاء مهمته كنقيب للمحامين في طرابلس".

من جهته، قال المراد "قصدنا من زيارتنا كنقابة محامي طرابلس بمعية الأمين العام المكاوي بنعيسى لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، توجيه الشكر له لرعايته وحضوره لحفل مئوية نقابة المحامين في طرابلس، كما جئنا لنؤكد على دور المؤسسات، سواء على مستوى النقابات ونقابات المحامين، واحترام استقلال السلطة القضائية، من أجل تحصين لبنان وشعبه ومؤسساته"