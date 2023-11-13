قصف مبنى الأونروا في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قصفت مبنى يضم عاملي المنظمة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، إن الهجوم القريب من معبر رفح الحدودي هو "علامة أخرى على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، لا في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب".

وأكدت الأونروا أنها أرسلت إحداثيات موقع المبنى لكل الأطراف مرتين، وكان أحدثها يوم الجمعة، ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ووفقا للأونروا كان هناك 4 موظفين في بيت الضيافة، وكانوا قد غادروا المبنى قبيل الهجوم، وإلا لكانوا قد "قتلوا جميعهم" في الهجوم، بحسب لازاريني، مضيفا أنه لم يتم استضافة نازحين في المبنى.