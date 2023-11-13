أمين جامعة الدول العربية: قصف مستشفى الشفاء بغزة عمل إجرامي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «قصف مستشفى الشفاء بغزة عمل إجرامي»، معربًا عن تطلعه إلى موقف أوروبي جماعي يتماشى مع القيم الإنسانية العليا التي يؤمن بها الجميع.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء الاثنين: «قصف مستشفى الشفاء بغزة عمل إجرامي لابد أن يستحث ضمائر الأحرار في العالم لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي علي القطاع، نتطلع الى موقف أوروبي جماعي يتماشى مع القيم الإنسانية العليا التي نؤمن بها جميعًا».

https://x.com/lassecgen/status/1724071077599461715?s=20

قصف #مستشفي_الشفاء بغزة عمل إجرامي لابد ان يستحث ضمائر الأحرار في العالم لوقف العدوان الاسرائيلي الهمجي علي القطاع. نتطلع الى موقف اوروبي جماعي يتماشي مع القيم الانسانية العليا التي نؤمن بها جميعاً. — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 13, 2023

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للمستشفيات في غزة الدكتور محمد الزقوت، عن استشهاد 32 مريضا وطفلا في مجمع الشفاء؛ بسبب الحصار الإسرائيلي، قائلًا إن آخرهم استشهاد 7 مرضى في العناية المركزة.

ونوه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن «الوضع تفاقم سوءًا بعد استهداف محطة الأكسجين الرئيسية في المجمع بالقصف»، لافتًا إلى أن الأطقم تعتمد على ما تبقى من أسطوانات الأكسجين.

وأشار إلى أنهم نسقوا مع الجمعية الدولية للصليب الأحمر؛ من أجل نقل الجثث التي بدأت تتحلل داخل المجمع، موضحًا أنهم لم يتمكنوا من دفن وإكرام جثث الشهداء حتى الآن.

وناشد كل دول العالم والمؤسسات والهيئات الصحية والطبية، التدخل العاجل والفوري؛ لإنقاذ الجرحى والمرضى وأهل فلسطين في مجمع الشفاء.

ودعا إلى إتاحة ممر آمن لإمكانية نقلهم وعلاجهم في مستشفيات مصر، مشددًا على أهمية إدخال الوقود بشكل فوري وعاجل لكل مستشفيات غزة.

وقال إن الـ10 مستشفيات التي لازالت موجودة في الخدمة، غير قادرة على القيام بوظيفتها في ظل نقص الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء التي تساعد على عمل المستشفيات.