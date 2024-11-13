نائبة بريطانية: تجاهل معاقبة إسرائيل رياضيا ازدواجية معايير

انتقدت زارا سلطانة النائبة عن حزب العمال الحاكم في بريطانيا عدم تطبيق الإجراءات المتخذة ضد روسيا في مجال الرياضة بسبب حربها على أوكرانيا، على إسرائيل أيضا، ووصفت ذلك بأنه "ازدواجية معايير عنصرية متأصلة في السياسة والرياضة في العالم".

وذكرت سلطانة، في منشور لها على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أنه لم تُفرض أية عقوبات على إسرائيل، بينما تم استبعاد روسيا بسرعة من جميع بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تدخلها في أوكرانيا.

وقالت: "بعد 13 شهرا من الإبادة الجماعية التي أودت بحياة أكثر من 118 ألف فلسطيني، لم تواجه إسرائيل مثل هذه العقوبات"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت: "هذا يؤكد المعايير المزدوجة العنصرية المتأصلة في السياسة والرياضة في العالم".

يُذكر أنه في اليوم الرابع من التدخل الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022، حُظِرت الفرق الرياضية الروسية من جميع البطولات الدولية.

من ناحية أخرى، لم تُفرض أية عقوبات على الفرق والرياضيين الإسرائيليين ولم تُصدر حتى المنظمات الرياضية الدولية بيان إدانة، رغم استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من عام.